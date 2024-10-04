Родился на Украине, прославил СССР, не смог сбежать в Америку, но все равно ее изменил! История Христича

Интереснейший путь.Дмитрия Христича без преувеличения можно назвать гордостью украинского хоккея. А как еще относиться к человеку, который является самым результативным украинским хоккеистом в истории НХЛ? В лучшей лиге мира воспитанник киевского «Сокола» провел более 800 матчей и набрал почти 600 очков.