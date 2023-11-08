Собянин: В Москве за год благоустроено более 2 тыс дворов, парков и общественных территорий

Глава города подвел итоги благоустройства за 2023 год Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах реализации программы комплексного благоустройства столичных территорий, в ходе которой приводятся в порядок улицы, набережные, парки, скверы, а также придомовые территории.