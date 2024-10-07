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Политик Филиппо обеспокоился планами НАТО создать 49 бригад для борьбы с Россией

Политик Филиппо обеспокоился планами НАТО создать 49 бригад для борьбы с Россией

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что приоритет нового генсека НАТО Марка Рютте – втянуть Париж в военный конфликт, комментируя публикацию Die Welt о планах НАТО создать 49 новых бригад для борьбы с Россией.

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