Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что приоритет нового генсека НАТО Марка Рютте – втянуть Париж в военный конфликт, комментируя публикацию Die Welt о планах НАТО создать 49 новых бригад для борьбы с Россией.
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