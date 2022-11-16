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“Привозят, кидают на мясо – и всё”: украинские пленные рассказали, как офицеры ВСУ посылали их на захваченные позиции ДНР

“Привозят, кидают на мясо – и всё”: украинские пленные рассказали, как офицеры ВСУ посылали их на захваченные позиции ДНР

Пленные украинские военнослужащие утверждают, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправили их на позиции, занятые первым корпусом Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

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