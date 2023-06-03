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"Зять Шойгу получает от гос структур десятки миллионов рублей под свои проекты". Откровения скандально известного журналиста Долгова.

19K прочитали Назначение высшими должностными лицами своих детей на высокие посты начальников, заместителей министров и глав банков - уже старая традиция, сформированная еще во времена Советского Союза.

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