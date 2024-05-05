Samsung отозвала прошивку One UI 6.1 для Galaxy S22 из-за серьёзной проблемы

Samsung обновила смартфоны серий Galaxy S21 и S22 до актуальной фирменной прошивки One UI 6.1. Самыми ожидаемыми нововведениями в составе новой оболочки стали ИИ-функции Galaxy AI, которые дебютировали в серии Galaxy S24 в этом году.
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