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Газета.ру

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Продюсер Матвиенко заявил, что создаст группу "Аленушки" для мюзикла

Продюсер Матвиенко заявил, что создаст группу "Аленушки" для мюзикла

Продюсер Игорь Матвиенко признался в беседе с РИА Новости, что планирует создать группу «Аленушки» в рамках мюзикла о коллективе «Иванушки International».

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