5 марта ожидают магнитную бурю

С 4 на 5 марта 2025 года ночью на Земле может начаться магнитная буря. Об этом сообщает «Лента.ру». Как утверждает профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев, магнитная буря будет среднего уровня, то есть G2.