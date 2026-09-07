ВС США потопили судно, связанное с наркокартелем из Эквадора, в Тихом океане

ВМС США провели операцию в восточной части Тихого океана, в результате которой было перехвачено и уничтожено судно, связанное с эквадорской наркогруппировкой «Лос-Чонерос».
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