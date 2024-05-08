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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор − о бое с Чендлером: В этой игре есть уровни. Никто не может сравниться со мной»

«В этой игре есть уровни, и через семь недель вы увидите самый, самый высокий уровень. Никто и не находится на моем уровне, даже близко», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который в ночь на 30 июня подерется с Майклом Чендлером в главном событии UFC 303.

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