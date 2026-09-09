Из Mario Kart получился реальный байк, разгоняющийся до 105 км/час

София Тунг — инженер-программист, видеоблогер и специалист по роботакси — потратила около года на превращение мультяшного оранжевого радиобайка из Mario Kart World в настоящий электрический велосипед.
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