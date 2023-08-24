СМЕРШ. Пора...

N

Nata

СВО перешла в настоящую войну. Войну на фронте и войну в тылу. На фронте - с нацистами, обкуренными, обколатыми, с оболочкой человеческой и внутри полностью заполненной фекалиями фашизма. В тылу - с недоумками сидящими у компов и поддерживающих любую ересь, чтобы прославиться., пойдущих за малую копеечку, да даже и бесплатно, только, чтобы получить эйфорию от секундной славы в сети. Этакие детсадовские геростаты. Но из этой детсадовской публики очень просто могут вырасти настоящие монстры. Для купирования таких процессов и пресечения действий засланных диверсионных групп должна существовать государственная служба санации общества по образцу СМЕРША. Модель такой организации можно взять с времен ВОВ и в процессе модернизировать под современные реалии. Главное не опоздать, поскольку последнее время действия в руководстве становятся похожими на скорость про эстонских бегунов.