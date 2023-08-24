Я крайне редко смотрю/слушаю В.Р.Соловьёва. Но в одном не могу не согласиться -- в России нужен СМЕРШ.
СМЕРШ. Пора...
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Nata
СВО перешла в настоящую войну. Войну на фронте и войну в тылу. На фронте - с нацистами, обкуренными, обколатыми, с оболочкой человеческой и внутри полностью заполненной фекалиями фашизма. В тылу - с недоумками сидящими у компов и поддерживающих любую ересь, чтобы прославиться., пойдущих за малую копеечку, да даже и бесплатно, только, чтобы получить эйфорию от секундной славы в сети. Этакие детсадовские геростаты. Но из этой детсадовской публики очень просто могут вырасти настоящие монстры. Для купирования таких процессов и пресечения действий засланных диверсионных групп должна существовать государственная служба санации общества по образцу СМЕРША. Модель такой организации можно взять с времен ВОВ и в процессе модернизировать под современные реалии. Главное не опоздать, поскольку последнее время действия в руководстве становятся похожими на скорость про эстонских бегунов.
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11 час.
Александр Макеев
Надо стремиться к тому, чтобы каждого антироссийского нациста сделать хорошим нацистом. Исходя из аксиомы, что хороший нацист это неживой нацист. То есть, каждого конкретного нациста только могила безымянная исправит! 😇💀
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11 час.
Nikolia Vovchenko
Эх,афтер,а как ты себе представляешь возрождение СМЕРШ...Это ж сколько им придётся положить"наших"всевозможных чиновнико-либерастов(это если идеально наводить порядок в стране ,как мечтают многие из народа...)А,вдруг,какое то количество, из числа тех же либерастов получит"корочки",то что будет потом...Не проще было бы заставить наши"органы",коих немалое количество,исполнять свой долг, как записано у них в приказах и инструкциях...Сверзу донизу и снизу доверху...Заодно и "органы просеются"от врагов и бездарей
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4 час.
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