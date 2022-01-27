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Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 26 января

Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 26 января

"Прокол" США с Путиным Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, касающийся возможного введения санкций против президента России Владимира Путина, заметила, что Вашингтон не отказывается ни от каких вариантов.

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