Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 26 января

"Прокол" США с Путиным Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, касающийся возможного введения санкций против президента России Владимира Путина, заметила, что Вашингтон не отказывается ни от каких вариантов.
"Прокол" США с Путиным Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, касающийся возможного введения санкций против президента России Владимира Путина, заметила, что Вашингтон не отказывается ни от каких вариантов.
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