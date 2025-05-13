Как «Линия дронов» ВСУ создаст серьёзные преграды для наших войск

На днях рупоры Незалежной проанонсировали программу «Линия дронов». В этот без сомнения пиар-проект ВСУ собраны особые полки – «Феникс», 20-й «К-2», 427-й «Рарог», 429-й «Ахиллес», а также 414-я бригада «Птахи Мадьяра».