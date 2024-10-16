Президент Казахстана не хочет подавать заявку в БРИКС

Глава Казахстана не планирует подавать заявку в БРИКС, но на саммите организации в Казани будет.Казахстан не собирается подавать заявку на вступление в БРИКС, так как президент Токаев предпочитает ООН как универсальную организацию, сообщил его пресс-секретарь.