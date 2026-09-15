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Царьград

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Бывший начальник больницы в Губкинском украл 230 тыс. рублей

Бывший начальник больницы в Губкинском украл 230 тыс. рублей

В Губкинском экс-сотрудник больницы получил штраф за подделку рабочего времени с 2023 по 2025 год. Он незаконно заработал более 230 тыс.

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