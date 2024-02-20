Как сегодня выглядит Присцилла и её внучки через 50 лет после развода с Элвисом Пресли

Не так давно мир кино всколыхнула премьера скандального фильма режиссера Софии Капполы «Присцилла: Элвис и я», созданного по мотивам мемуаров изданных экс-супругой Элвиса Пресли в 1985 году, которая была первой и единственной его женой.
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