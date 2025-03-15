Продавцов маркетплейсов заставят заплатить за обман покупателей

По данным Роспотребнадзора, в последние два года россияне все чаще жалуются на интернет-торговлю. Поэтому сейчас одна из самых актуальных проблем — регулирование деятельности маркетплейсов так, чтобы они работали в правовом поле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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