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Из-за атаки БПЛА пострадали двое подростков в Раменском, их родители погибли

Из-за атаки БПЛА пострадали двое подростков в Раменском, их родители погибли

В результате атаки беспилотников на Подмосковье пострадали два человека: 15-летняя жительница Раменского округа и ее 19-летний брат.

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