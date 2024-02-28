Солист рок-группы Llorona кормил басиста эстрогеном, чтобы увести его невесту

Хардкор-метал-группа Llorona из Нэшвилла в США выгнала солиста из коллектива, так как выяснилось, что тот кормил басиста женскими гормонами, чтобы сделать его похожим на трансвестита и увести его невесту.
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