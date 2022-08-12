Танкисты общевойсковой армии ВВО выполнили стрельбы штатным снарядом

Танкисты общевойсковой армии ВВО выполнили стрельбы штатным снарядом

В ходе тренировки, танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-80 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с ходу на расстоянии до 1.

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