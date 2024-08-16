Как Алла Пугачева отреагировала на трагедию в Курской области Татьяна СергееваКогда происходят трагедии, как нападение украинских боевиков на Курскую область, мы ожидаем поддержки и солидарности от всех, кто наделен влиянием и голосом.
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