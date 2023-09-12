Путин двумя словами обозвал покинувшего Россию Чубайса

С

Сергей

а что ж ты дядя Вова его отпустил то? как будто не знал кто страну разворовывал со времён перестройки и приватизации? всё приватизировали и продали этот ганддон и его подельники - "молодые реформаторы", ты этого не знал, дядя Вова?, странно , вся страна знала,. не нужно петь военных песен теперь, ушёл не этот рыжий ублюдок , а многие , многие миллиарды народных денег.. не надо теперь..