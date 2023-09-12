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Путин двумя словами обозвал покинувшего Россию Чубайса

Путин двумя словами обозвал покинувшего Россию Чубайса

За несколько дней до начала российской спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию. Сначала его заметили в Турции, после в Израиле, а в итоге он стал скитаться по городам Европы.

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Комментарии
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С
Сергей
а что ж ты дядя Вова его отпустил то? как будто не знал кто страну разворовывал со времён перестройки и приватизации? всё приватизировали и продали этот ганддон и его подельники - &quot;молодые реформаторы&quot;, ты этого не знал, дядя Вова?, странно , вся страна знала,. не нужно петь военных песен теперь, ушёл не этот рыжий ублюдок , а многие , многие миллиарды народных денег.. не надо теперь..
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