За несколько дней до начала российской спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию. Сначала его заметили в Турции, после в Израиле, а в итоге он стал скитаться по городам Европы.
Путин двумя словами обозвал покинувшего Россию Чубайса
Комментарии
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С
Сергей
а что ж ты дядя Вова его отпустил то? как будто не знал кто страну разворовывал со времён перестройки и приватизации? всё приватизировали и продали этот ганддон и его подельники - "молодые реформаторы", ты этого не знал, дядя Вова?, странно , вся страна знала,. не нужно петь военных песен теперь, ушёл не этот рыжий ублюдок , а многие , многие миллиарды народных денег.. не надо теперь..
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14 час.
Ч
ЧилиИвано
У рыжего феноменальное чутьё, что мог от жизни поимел, и похоже, вовремя смылся,... феноменальный котяра
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1 час.
Игорь игорь
Чуйка не причём
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11 мин.
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