Постсоветские шестерки умирают первыми

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую под занавес 2024-го все же выставили из президентского дворца, в новом году трудоустроилась в Институт Маккейна, который выделил ей стипендию Киссинджера.
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