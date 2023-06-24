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Странности удара по "Вагнеру": Эксперты указали на главную несостыковку

Странности удара по "Вагнеру": Эксперты указали на главную несостыковку

Эксперты нашли одну важную несостыковку в истории про удар по "Вагнеру".После заявлений в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина про удары Минобороны по лагерям "музыкантов" эксперты обратили внимание на одну несостыковку.

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