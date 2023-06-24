Странности удара по "Вагнеру": Эксперты указали на главную несостыковку

Эксперты нашли одну важную несостыковку в истории про удар по "Вагнеру".После заявлений в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина про удары Минобороны по лагерям "музыкантов" эксперты обратили внимание на одну несостыковку.