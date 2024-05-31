10 фобий, вызванных природой

Вы любите природу? Конечно, скажете вы, однако у некоторых людей горы, водоемы или высота вызывают учащенное сердцебиение, дрожь в руках, и это является не приятным чувством, а фобией — настоящим кошмаром.
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