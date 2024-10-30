Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Величкин Александр
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  • Величкин Александр
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  • Величкин Александр
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Преимущество России

Преимущество России

История с «немецкими заводами на Украине» наводит вот на какую мысль. В бесконечном сериале «поднять военное производство НАТО» по-прежнему отсутствует главное: руководящая и направляющая сила, способная поставить задачу, назначить ответственных, определить сроки, выделить ресурсы, и проконтролировать результат.

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