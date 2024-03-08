Экс-игрок Канчельскис ждет напряженной игры от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис рассказал о преимуществе "Ливерпуля" перед "Манчестер Сити" в преддверии их очного противостояния в рамках 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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