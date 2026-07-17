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Газета.ру

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Инфекционист Кулова: наноклещи обитают почти во всех регионах России

Инфекционист Кулова: наноклещи обитают почти во всех регионах России

Россияне не должны пугаться сообщений о новых "наноклещах" размером не более 2 мм. На самом деле исследователи не фиксировали появление нового вида членистоногих – так просто начали называть молодых особей в стадии развития, которые, однако, уже представляют опасность.

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