Изотопы азота указали на высокое положение мегалодона в цепи питания

Зубы мегалодона на реконструированной челюсти Gunnar Ries Amphibol / Wikimedia Commons Исследователи проанализировали содержание стабильных изотопов азота в зубах мегалодона и пришли к выводу, что он занимал очень высокий трофический уровень.
Зубы мегалодона на реконструированной челюсти Gunnar Ries Amphibol / Wikimedia Commons Исследователи проанализировали содержание стабильных изотопов азота в зубах мегалодона и пришли к выводу, что он занимал очень высокий трофический уровень.
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