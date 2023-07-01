Россиянка наказала коллекторов одним законным способом

Жительница Курганской области взяла в банке кредит и не выплатила долг. Банк успел продать долг одному коллекторскому агентству в Москве, которое решило решить вопрос в суде – тот решил, что требование необоснованно из-за истечения срока давности.
Жительница Курганской области взяла в банке кредит и не выплатила долг. Банк успел продать долг одному коллекторскому агентству в Москве, которое решило решить вопрос в суде – тот решил, что требование необоснованно из-за истечения срока давности.
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