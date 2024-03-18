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stroimdom21

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Мода на кровати с драпировкой возвращается В нашей подборке — самые впечатляющие примеры из проектов российских и зарубежных дизайнеров

Мода на кровати с драпировкой возвращается В нашей подборке — самые впечатляющие примеры из проектов российских и зарубежных дизайнеров

﻿﻿В последнее время мы используем старомодную кровать с плетеным балдахином или «диккенсовскую» кровать за шторами, то есть уютные спальные кровати в укромных уголках, окруженные плотными шторами со стороны основной комнаты начинаю замечать, что такие кровати снова в моде.

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