В последнее время мы используем старомодную кровать с плетеным балдахином или «диккенсовскую» кровать за шторами, то есть уютные спальные кровати в укромных уголках, окруженные плотными шторами со стороны основной комнаты начинаю замечать, что такие кровати снова в моде.
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