В Госдуме напомнили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

Закон, запрещающий высаживать инвалидов I группы и детей-инвалидов из транспорта, начнет действовать с 1 сентября, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, 28 августа сообщает РИА Новости.