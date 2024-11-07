Роста цен на социальный продукт удалось избежать

В этом году урожай масличных культур в России вырос вопреки ожиданиям. Премьер-министр Михаил Мишустин 7 ноября на заседании правительства отметил прирост в этом сегменте, несмотря на заморозки, паводки и засухи в регионах страны.
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