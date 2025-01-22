Романы звёзд с девушками, которые по возрасту годятся им в дочери, а то и во внучки

В народе такое поведение мужчины характеризуют как «седина в бороду, бес в ребро». Кто-то считает, что мужчина переживает таким образом «кризис среднего возраста», а кто-то обзывает подобный шаг зрелого мужчины — «маразмом».
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