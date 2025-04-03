«Әни, миңа һәм кызыма кыйммәтле бүләкләр алу өчен, үзен чикләп яши...»

Әни мине ялгызы тәрбияләде. Әтинең хыянәтләренә түзә алмады, мин бәләкәй вакытта ук аерылыштылар. Әнигә җиңел генә булмады, әтидән алиментлар килеп торса да, аңа үзен дә, мине дә яшәтергә, туендырырга кирәк иде.
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