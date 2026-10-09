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Царьград

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Самый опасный заключенный Британии получил шанс выйти на свободу

Самый опасный заключенный Британии получил шанс выйти на свободу

В ноябре комиссия по УДО заслушает аргументы 73-летнего Чарльза Бронсона.73-летний Чарльз Бронсон, снискавший славу самого опасного и жестокого заключенного в истории Великобритании, получил реальный шанс оказаться на свободе.

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