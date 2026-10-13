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Газета.ру

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Собянин сообщил, что во время атаки на Москву уничтожены еще 13 дронов

Собянин сообщил, что во время атаки на Москву уничтожены еще 13 дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) еще 13 БПЛА противника, летевших к столице.

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