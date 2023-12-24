Блеск и нищета демократии

ЮЛ

Юрий Латов

Умная заметка! Правда, за рубежом эта критика демократии и эти предложения по ее совершенствования давно известны (есть такая Public Choice на стыке политологии и экономики). Но если Россия окажется пионером в практическом внедрении этих предложений - это великолепно!