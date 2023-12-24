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Несекретные материалы

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Блеск и нищета демократии

Блеск и нищета демократии

Блеск и нищета демократии Западная цивилизация с давних пор имеет весьма прибыльную привычку — прийти в другую страну, дать аборигенам ну очень блестящие бусики, а себе забрать их землю и жизни, стравив их между собой.

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Комментарии
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ЮЛ
Юрий Латов
Умная заметка! Правда, за рубежом эта критика демократии и эти предложения по ее совершенствования давно известны (есть такая Public Choice на стыке политологии и экономики). Но если Россия окажется пионером в практическом внедрении этих предложений - это великолепно!
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