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Царьград

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В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотников

В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотников

В 01:30 ночи региональное ГУ МЧС предупредило жителей Самарской области об угрозе атаки беспилотников и призвало при обнаружении аппаратов или их обломков не приближаться к ним, а сообщать о случившемся по номеру 112.

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