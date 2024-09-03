Продающие тексты через боли или цели, эмоции или логику – что лучше работает и в каких случаях Как написать продающий текст так, чтобы клиенты захотели купить? Чтобы посыпались заявки на ваши товары или услуги? Сегодня на просторах интернета полно разрозненных советов и даже готовых схем продающих постов.