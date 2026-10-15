Трамп заявил, что Пентагон создаст в Монтане «суперполигон» Президент США Дональд Трамп объявил о планах Пентагона по созданию в штате Монтана крупного испытательного полигона для перспективных вооружений.
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