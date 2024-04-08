Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Васильев
    С добрым утром афтар,проснулся?.Смею тебе сообщить ,что подтверждение голосом уже давно не используется .Придумай дру...РИАН: Мошенники и...
  • Юрий Во
    Ну, кому-то "жемчуг мелок, а у кого-то щи пустые".... Это я к тому, что Питеру позволено то, о чем другие и не мечтаю...Путин поручил рас...
  • Виктор Луговой
    Щя глянул в поисковике картинки по запросу "панинский мост в вязьме"... На фото - качество ж/б конструкций определённ...СКР возбудили дел...

В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, желая заработать на бирже

В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, желая заработать на бирже

В Петербурге пожилая женщина лишилась 16,5 миллиона рублей, попытавшись заработать на бирже. Об этом в понедельник, восьмого апреля, проинформировало издание «Фонтанка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
л
лариса
Хочу быть пенсионеркой с 16,5 мл рублей!А про конкретную пенсионерку думаю-либо тупая,раз повелась и решила в таком возрасте ещё что-то получить,либо умная,раз полезла в такую афёру.Вот есть деньги,а тебе 85,зачем тебе больше?Живи на то,что есть.При любом раскладе прибылью не воспользуешься-жизни не хватит на это.А вот теперь точно себе ещё и жизнь укоротила.Эх,хотя бы миллиончик кто подкинул,занялась бы здоровьем,а так приходится на пенсии ещё работать за 14 тыс и откладывать))))
Ответить
18 час.
A
Alla
Как такая &quot;умная&quot; женщина сумела столько накопить?! Жадность погубила, а могла бы остаток жизни прожить в хорошем достатке...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх