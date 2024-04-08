В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, желая заработать на бирже

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лариса

Хочу быть пенсионеркой с 16,5 мл рублей!А про конкретную пенсионерку думаю-либо тупая,раз повелась и решила в таком возрасте ещё что-то получить,либо умная,раз полезла в такую афёру.Вот есть деньги,а тебе 85,зачем тебе больше?Живи на то,что есть.При любом раскладе прибылью не воспользуешься-жизни не хватит на это.А вот теперь точно себе ещё и жизнь укоротила.Эх,хотя бы миллиончик кто подкинул,занялась бы здоровьем,а так приходится на пенсии ещё работать за 14 тыс и откладывать))))