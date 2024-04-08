В Петербурге пожилая женщина лишилась 16,5 миллиона рублей, попытавшись заработать на бирже. Об этом в понедельник, восьмого апреля, проинформировало издание «Фонтанка».
В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, желая заработать на бирже
Комментарии
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л
лариса
Хочу быть пенсионеркой с 16,5 мл рублей!А про конкретную пенсионерку думаю-либо тупая,раз повелась и решила в таком возрасте ещё что-то получить,либо умная,раз полезла в такую афёру.Вот есть деньги,а тебе 85,зачем тебе больше?Живи на то,что есть.При любом раскладе прибылью не воспользуешься-жизни не хватит на это.А вот теперь точно себе ещё и жизнь укоротила.Эх,хотя бы миллиончик кто подкинул,занялась бы здоровьем,а так приходится на пенсии ещё работать за 14 тыс и откладывать))))
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18 час.
A
Alla
Как такая "умная" женщина сумела столько накопить?! Жадность погубила, а могла бы остаток жизни прожить в хорошем достатке...
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17 час.
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