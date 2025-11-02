11,02,25 Каменское - Жеребянки Позиционные боевые действия в районе Каменского. Обстрел с дрона ВС РФ передовой позиции ВСУ на рубеже Каменское - Жеребянки.
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11,02,25 Каменское - Жеребянки Позиционные боевые действия в районе Каменского. Обстрел с дрона ВС РФ передовой позиции ВСУ на рубеже Каменское - Жеребянки.
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