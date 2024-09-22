Многодетная семья отравилась пельменями, спасли не всех

Заморозку купили в обычном магазине Красноярского края. 21 сентября в следственные органы Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило жуткое сообщение: двое детей умерли в больнице от отравления.
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