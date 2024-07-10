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Ван Дейк об 1:2 с Англией: «Очень больно. Нидерланды пропустили в последнюю минуту – просто отстой, извините. Винить судью не хочу»

Ван Дейк об 1:2 с Англией: «Очень больно. Нидерланды пропустили в последнюю минуту – просто отстой, извините. Винить судью не хочу»

«Когда пропускаешь на такой поздней стадии матча, это, конечно, ужасно. Ты выкладываешься на полную, все отдают свои силы, и когда пропускаешь в последнюю минуту.

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