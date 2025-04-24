Новые подводные лодки Южной Кореи

Южная Корея — один из ведущих игроков на мировом рынке судостроения. Хотя основная часть продукции — это гражданские суда, верфи страны всё активнее осваивают производство боевых кораблей и вспомогательных судов для военно-морских сил и правоохранительных органов, включая подводные лодки.