Новые подводные лодки Южной Кореи

Южная Корея — один из ведущих игроков на мировом рынке судостроения. Хотя основная часть продукции — это гражданские суда, верфи страны всё активнее осваивают производство боевых кораблей и вспомогательных судов для военно-морских сил и правоохранительных органов, включая подводные лодки.
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