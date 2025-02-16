Состояние на грани: астрофизики рассказали, что Земля в феврале попадет в геомагнитный шторм, а чего ждать завтра Ольга БезродняяАстрофизики Российской академии наук (РАН) сделали свежий анализ геомагнитной обстановки, в котором они оценили вероятность возникновения магнитных бурь во второй половине февраля.