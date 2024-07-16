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Атака дрона ВСУ привела к пожару на заводе в Коренево Курской области

Атака дрона ВСУ привела к пожару на заводе в Коренево Курской области

Дрон вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью атаковал завод низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области.

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