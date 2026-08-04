Забудьте про азот и лишний полив: 5 главных правил ухода за тыквой в конце лета

Так овощ станет медовым и будет храниться долго. Тыква 123RF/legion-media.ru Август — решающий месяц для всех любителей тыквы: именно сейчас плоды активно наливаются, набирают массу и накапливают сахара, определяющие их вкус, аромат и будущую лежкость.
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